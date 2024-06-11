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【お値下げ中】テナーサックスYTS-875EX
商品番号 M97762224574
商品名

【お値下げ中】テナーサックスYTS-875EX
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 96,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可能！テナーサックスヤマハYTS-875EXYAMAHA定価：660,000円（税込）#YAMAHA#テナーサックスヤマハYTS_875EX-商品説明-トッププレイヤーの協力を得て、理想の響きを実現したカスタムEX。ダイナミックレンジも幅広く、プレイヤー・聴衆の双方に安心感を伴った心地よさを提供する新しいカスタムモデルです。スタンダードなゴールドラッカー仕上げ。2019年冬頃に購入し、一年程使用しました。引越しのため、大切な思い出の品ですが出品します。底に小さな凹みがありますが、演奏には支障ありません。パウダーペーパー、クリーニングペーパーフロスもお付けします♪ご不明な点がございましたらコメントにて対応させていただきます。値下げ交渉も多少なら可能です。\u003c注意点\u003e大きい物なので発送に時間がかかると思われます。当方の仕事もあり、発送が日数より遅れる可能性もありますのでご理解ください。（写真に販売主が写り込んでいる部分はモザイクさせて頂いています！(\u003e_\u003c)）種類···サックスアクセサリー・パーツ···ストラップ
http://narcologia.ru/goods/seamless467729.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose505940.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate663248.html
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