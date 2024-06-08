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ケユカ　KEYUCA アコードソファ
商品番号 T17282496852
商品名

ケユカ　KEYUCA アコードソファ
ブランド名 ケユカ
特別価格 税込 19,684 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···シンプル・ベーシックカラー···ホワイトサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）2020/7に購入しました。目立った汚れはありませんが、使用感があります。購入時価格　280,500円KEYUCAアコードソファhttps://www.keyuca.com/shopping/user_data/packages/default/img/special/furniture_lineup/pdf/accordorder_sofa.pdf横136cm、高さ72cm、奥行き88cmスリムロー両アーム座面:モールド、背面:フェザー足:H130丸MN(ウォルナット)
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