ケユカ　KEYUCA アコードソファ

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商品詳細
テイスト···シンプル・ベーシックカラー···ホワイトサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）2020/7に購入しました。目立った汚れはありませんが、使用感があります。購入時価格 280,500円KEYUCAアコードソファhttps://www.keyuca.com/shopping/user_data/packages/default/img/special/furniture_lineup/pdf/accordorder_sofa.pdf横136cm、高さ72cm、奥行き88cmスリムロー両アーム座面:モールド、背面:フェザー足:H130丸MN(ウォルナット)
http://narcologia.ru/goods/mythic793835.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit777886.html
http://narcologia.ru/goods/injure102567.html
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