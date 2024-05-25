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稲穂蒔絵香合
商品番号 O41729924199
商品名

稲穂蒔絵香合
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材は黒柿で　稲穂蒔絵があります。秋のお茶会に。中林星山作です。大きさ直径7㎝高さ1.5㎝装飾...蒔絵種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/browse353491.html
http://narcologia.ru/goods/rouge318410.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome271543.html
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