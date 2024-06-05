当方は猫のシェルターを運営しており、亡くなった子の粉骨を入れていた骨壺がいくつかあります。一度使用し、四十九日を過ぎてから庭に埋葬しました。少しでも猫のご飯代になればと思い出品します。ペットの分骨などの他、リメイクなどにも使えると思います。〇小サイズ 3組あります。骨壺本体：直径約6cm、高さ約6cm 陶磁器骨壺フタ：直径約6.4cm、高さ約1.2cm 陶磁器骨壺カバー：縦横約8cm、高さ約17cm 布、紙〇大サイズ 4組あります。骨壺本体：直径約6.8～7.2cm、高さ約6.7～7.1cm 陶磁器骨壺フタ：直径約7.4～7.8cm、高さ約1.7～1.9cm 陶磁器骨壺カバー：縦横約9.5cm、高さ約17cm 布、紙写真7枚目のようにサイズにブレがあるので、上記はあくまで目安としてください。写真では6組写っていますが、全部で7組あり、すべてセットの場合の価格です。バラ売りご希望の場合はご相談ください。素材...陶器・磁器テイスト...和風



骨壷＆骨袋セット 】 ペット仏具 ペット骨壷 覆袋付き 7寸（約25cm）



ペット用骨壺、カバー付き 7組（バラ売り可） - 置物



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受注生産】ペット骨袋 MOCOCO 7寸 国産 ふわもこ 骨壷カバー 足あと 肉 ...



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ペット骨壷＆骨壷カバーセット クラシックパール (７寸セット)



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ペット用 骨壷 骨壷カバー 大型犬 6寸-ふくふくやま



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