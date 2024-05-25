日本現代工芸会員 朝日新聞社賞 受賞者 作品 大皿 茶道 和食 茶道 鉢 茶器

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新品、未使用品飾り皿や茶道のお茶菓子入れとしても幅約18.5cm高さ約7.5cm■制作者馬場正人氏波佐見陶芸協会会員日本現代工芸会員日本現代工芸美術展入選朝日新聞社賞受賞他、数々の賞を受賞されています■参考情報現在、市場で販売されている馬場氏の他の作品1)富士山飾り皿24cm13万円2)赤富士花瓶高さ21cm128万円ご不明点がございましたらお気軽にお声がけくださいお値段交渉も歓迎です#飾り皿#茶器#備前波佐見 #工房正人窯 #馬場正人#茶道#鉢#長崎県#波佐見陶芸協会会員#日本現代工芸会員#波佐見焼#日本現代工芸#茶器#日本現代工芸美術展#朝日新聞社賞#和風#インテリア#和風インテリア#昭和レトロ#アンティーク#食器#和食#日本料理#和食皿#日本料理皿#アンティーク皿