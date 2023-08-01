安納サオリ 直筆サイン入りポートレート 2190号

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商品詳細
安納サオリ×週刊プロレス40周年記念直筆サイン入りポートレート2190号22023年8月29日・闘道館で開催された週刊プロレス40周年記念イベント「週プロトークvol.1安納サオリ」の特別仕様ポートレート。安納サオリが表紙を飾った週刊プロレス表紙のポートレートにイベント当日の本人直筆サインが入っています。#スターダム#女子プロレス
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