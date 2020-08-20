ミニ モエ シャンドン オブジェ【非売品】

2017年頃流通し始めた【モエ・エ・シャンドンアンペリアル】通称ミニモエ専用のきらびやかなオブジェです！充電式となっており、スイッチON/OFFで光ります。今回はダミーボトルも同梱しての出品です！お店や応接室を華やかにすること間違いなし！！！ヴーヴ・クリコドン・ペリニヨンテイスト···エレガント



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ミヤシタパークに「ミニ モエ」専用の自動販売機が登場。 | Vogue Japan



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