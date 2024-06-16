新品 イッタラ カルティオ タンブラー シーブルー グラス コップ 北欧

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新品未使用iittalaKartioイッタラ カルティオ 210mlタンブラー（約口径8cm底径5.5cm高さ8cm容量210ml）シーブルー×4・・・・・・・・・・カラー、個数の変更できますご購入前にご相談ください♪・CLEAR（クリア）・WATERGREEN(ウォーターグリーン)・AQUA(アクア)・LINEN(リネン)・MOSSGREEN(モスグリーン)・SEABLUE(シーブルー)・DARKGRAY（ダークグレー）・RAIN(レイン)※廃盤色2個 2,800円3個 3,550円4個 4,440円5個 5,300円6個 6,150円7個 7,150円8個 8,050円9個 8,950円10個 9,850円・・・・・・・・・・カイ・フランクが1958年にデイリーユースを意識してデザインしたカルティオシリーズ。潔いシンプルなフォルムとイッタラならではのカラーバリエーションで時代を超えて愛され続けています。程よい厚みと重みのあるグラスは口当たりも良く、手頃なサイズで日常使いに最適です◎※写真写りにより、実際のお色味と違って見えることがあります。※材質の特質上ガラスの内部に小さな気泡や、極微小な黒点が含まれる場合、微細なキズ、縁の歪み、厚みの個体差等ある場合がございますが、これらはガラス製品全般に見られる特徴であり不良ではございません。またロゴシールの剥がれ、よれ、汚れ、位置の差なども見られることがあります。いずれもメーカーの品質基準をクリアしたものになりますのでご了承ください。・・・・・・・・・・他にも食器類を出品しておりますよければご覧ください♪・・・・・・・・・・イッタラ アイノアアルト カステヘルミ アラビア マリメッコ ロールストランド グスタフスベリ 北欧 北欧食器 フィンランド モーニング ランチ ディナー 北欧暮らしの道具店 イイホシユミコ scopeスコープ ACTUSアクタス ハイボール コップ ガラス クリスタル 透明カラー···ブルー種類···コップ素材···ガラス