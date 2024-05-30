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Starbucks スターバックス スタバ パールハンドルマグマグカップ ペア
商品番号 S36104917603
商品名

Starbucks スターバックス スタバ パールハンドルマグマグカップ ペア
ブランド名 スターバックス
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年夏スターバックスコレクションパールハンドルマグ355ml販売終了品パール調の持ち手のマグカップ夏の砂浜をイメージし、貝殻やサンゴなどがデザインされていますマグを動かすたびにキラキラとパール調に輝きます持ち手もパール調でカワイイ❤1～2回使用後、自宅保管神経質なかた、ご遠慮下さいどなたか使用してくださいm(__)m
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