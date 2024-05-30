Starbucks スターバックス スタバ パールハンドルマグマグカップ ペア

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商品詳細
2022年夏スターバックスコレクションパールハンドルマグ355ml販売終了品パール調の持ち手のマグカップ夏の砂浜をイメージし、貝殻やサンゴなどがデザインされていますマグを動かすたびにキラキラとパール調に輝きます持ち手もパール調でカワイイ❤1～2回使用後、自宅保管神経質なかた、ご遠慮下さいどなたか使用してくださいm(__)m
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