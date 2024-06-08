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GMFF1○ETHAN ALLEN / イーセンアーレン アームチェア ウインザ
商品番号 B33814137472
商品名

GMFF1○ETHAN ALLEN / イーセンアーレン アームチェア ウインザ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 15,224 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GMFF1○ETHANALLEN/イーセンアーレンアームチェアウインザーチェアダイニングチェアメープル材IDC大塚家具定価約7万円□□商品説明□□1932年に創立し、世界に300店舗以上を展開するアメリカの人気ブランド「イーセンアーレン」。ソファやダイニングテーブル、ベッドから、インテリア小物に至るまで、様々なデザインの家具を幅広く取り揃え、トータルインテリアを提案します。ニューヨークの最新トレンドの中から、様々なテイストやテーマに沿ったコレクションを展開。アメリカやヨーロッパの、伝統的なデザインを元にした、魅力あふれるアイテムが揃います。約:実寸サイズ（mm）w600×d600×h1010×sh455※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【B】S×新品、未使用品A×展示品等の使用感少ない美品B×やや傷汚れあり、全体的には程度良好C×傷汚れ使用感ありD×年代物、アンティーク品E×ジャンク※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Cランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください
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