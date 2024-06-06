新品 Result chair リザルトチェア BLACK 椅子 イス リプロ

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新品Resultchairリザルトチェアリプロダクト■時代を超える普遍的な美しさを備えたチェア1958年にフリソ・クラマーとウィム・リートフェルトの2人がデザインしたチェアプライウッドの座面とスチールレッグに、3次元成形された座面を持つ形状は、オリジナリティに溢れ、時代を超えて現在も高い人気を誇っています■軽さと耐久性を両立した「コンパス・レッグ」スチールで構成された、逆V字の脚はコンパス・レッグと呼ばれ、先端にかけて細くなったシャープなデザインになっています逆V字のこの画期的な脚の構造は軽さと耐久性を両立し、60~70年代のオランダにおいてひとつのスタイルを確立しました。薄い鉄板を曲げて作られる特徴的なフレームは、すっきりとした見た目とは違い、非常にしっかりとした構造となっています■バランスがよく、美しい背面チェアにおいて重要なポイントである、後ろから見たときのバランスの良さも魅力です■イームズにも強く影響をあたえた成形合板の形状フレームはコの字に曲げたスチールの板を溶接して作られています最小限のパーツで直線的に構成されているため、スリムなデザインながら高い強度を備えていますお探しの方も多い名作デザインチェアモードなスタイルを是非Color:BlackW46xD47xH79SH47(cm)重量約7kgフレーム：スチール塗装仕上げ座面：プライウッド一脚の出品です複数脚ありますので二脚以上の購入でお値引き可能です必ずプロフィール確認、ご了承の上ご購入下さいSupremeKITHjournalstandardFurnitureジャーナルスタンダードファニチャーダルトンdultonKartellhayトートバッグPACIFICFURNITURESERVICEsacaiルイゴーストチェアフィリップ・スタルク柳宗理カステリプリアCASTELLIPLIAPOPEYEポパイ TRUCKacmeトラックファニチャー無印良品PFSアクメMomaヴィトラVitrasacaiJeanProuveジャン・プルーヴェ STANDARDCHAIRcasabrutus椅子hayマルニ天童木工