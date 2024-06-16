2way ソファ/ローソファ レッド系パッチワーク

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**出品のお値段でのご検討をお願いします**新品未使用丸みのある形とカラフルなパッチワークが可愛く存在感のあるソファです。木脚は取り外してローソファとしてもご使用できます。【サイズ】幅123cm×奥行67cm×高さ68cm(座面高：36cm)(脚部：19cm)【重量】19.5kg【素材】天然木・ポリエステル95％/綿5％・鋼製バネ/鋼/ウェービングベルト/ウレタンフォーム【座面耐荷重】120kg【仕様】組立品【生産国】中国梱包サイズ：幅124×奥行70×高さ52cm梱包重量：21kg******************************♥ご購入前に♥*プロフィールをご一読ください*商品梱包サイズと搬入経路口サイズをご確認ください*在庫確認しますので一言コメントお願いします*北海道・沖縄・離島へは別途送料いただきます※ご購入後、送り状に記載するお電話番号をお知らせ下さい****************************2wayソファー2人掛けソファ2人用二人用二人掛け3人掛けラブソファラブソファーコンパクトソファローソファーロータイプローコンパクトコンパクトサイズ省スペース木脚木製ファブリックソファ取り外し肘無し脚付き脚無しリビングチェア椅子イスチェアーボタン赤橙色茶色緑白赤系レッドオレンジブラウンホワイトアイボリーブルー青水色暖色寒色ファブリック布ナチュラル幅123cm幅120cmワンルーム取り外し脚肘掛け無しお洒落おしゃれオシャレ可愛いかわいいニトリ北欧デザイン北欧家具IKEAイケアカントリー風レトロ風ナチュラルカジュアル※コピー盗用はご遠慮願います#ソファ#2人掛けソファ＊#PinkySHOPインテリア＊