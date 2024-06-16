テンピュールベッドシングルサイズ(正規品木製フレーム付き)

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商品詳細
正規品テンピュール(R)Naturナトゥア木製ベッドサイズ...シングルマットレス厚さ...20～29.9cm2013年8月購入時価格253,500円家族が増えベッドから布団にスタイルチェンジのため出品致します！全館空調システムを備えた自宅内で使用していたため状態は悪くないと思います。画像3枚目のように正規品ベッドカバーを使用していたためマットレス本体への汚れは限定的で、一番汚れている部分は画像2枚目の場所です。梱包・発送たのメル便にて発送致します。苦情、返品は受け付けません。値引き交渉もお断りします。即決のみ、早い者勝ちで決めさせて頂きます！
http://narcologia.ru/goods/Taipei543571.html
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