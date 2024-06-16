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2個セット　自動で膨らむエアーベッド 長さ180x幅70x厚さ50cm室外内兼用
商品番号 D63717284559
商品名

2個セット　自動で膨らむエアーベッド 長さ180x幅70x厚さ50cm室外内兼用
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,119 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワンタッチで自動で膨らむエアーベッドです。2つセットになります。カラーは青色と黄色があります。ご購入後、ご希望のカラーを２つご連絡ください。複数ご希望の場合はご相談頂けますと幸いです。【自動で膨らむ】電動エアポンプで約60秒で自動でふくらむ最新式エアーベッド。キャンプマットやソファーベッドとして車中泊やキャンプなどのアウトドアだけでなく、来客時の即席シングルベッドやちょっとしたお昼寝などあらゆる場面でさっと取り出して手軽に使えます。【充電ポート付き】2600mAhの大容量バッテリーとUSBポート付きで非常電源としても活躍！人間工学に基づいた心地よいカーブ設計で、スマホを充電しながら長時間の利用でも疲れにくい！【耐荷重150kg】撥水加工を施した強靭なナイロン＋TPR素材は150kgまでの重さに耐えられるので大人が2〜3人乗っても問題なし！芝生やビーチ、砂利の上でもお使い頂けます。【超軽量1.2kg】空気を抜くととても軽くコンパクトになり、付属のバックパックに収納可能！荷物を減らしたいお出かけでもかさばらないのでストレスフリー！【地面固定ストラップ付き】強風時に飛んでいかないように、地面に止められる防風ストラップ付き。側面にはスマホなどの小物が入るサイドポケットもついて便利！新品未開封の状態です。ノンリターン、ノンクレームでお願い致します。
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