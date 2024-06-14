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北欧 ヴィンテージ ツヴィスト刺繍 タペストリー 【26】 スウェーデン
商品番号 N98419947021
商品名

北欧 ヴィンテージ ツヴィスト刺繍 タペストリー 【26】 スウェーデン
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ツヴィスト刺繍タペストリー(ベリーのお店)スウェーデンの伝統刺繍技法のツヴィスト刺繍で作られた大判のタペストリーです。1960-70年代頃のデザインのヴィンテージ品。南スウェーデンのスコーネ地方の田園風景が刺繍されています。ニルスの不思議な旅にも登場する地域です。おまけでヴィンテージハンガーお付けします。サイズ　コンディション：綺麗な状態ですK2301-1注意点北欧のご家庭で使われていたヴィンテージ品になります。商品によって経年による日焼け、傷などの状態が異なります。写真を見てご確認くださいませ。#ツヴィスト刺繍タペストリー(ベリーのお店)SwedishvintagetvistembroderytapestryNordicScandinavianスウェーデン　ノルウェー　フィンランド　北欧　ヨーロッパスカンジナビア　インテリア　キッチン　テーブルクロス　布　ファブリック　テキスタイル　北欧インテリア　お洒落　おしゃれ　レトロ　ハンドメイド　　ナチュラル　丁寧な暮らしテイスト...北欧、アンティーク、レトロ主な素材...布・ファブリック壁飾りの種類...その他
http://narcologia.ru/goods/providence660294.html
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