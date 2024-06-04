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アンティーク　インテリア小物　食器　雑貨
商品番号 Y61027345315
商品名

アンティーク　インテリア小物　食器　雑貨
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古道具　昔の食器などです。インテリアとして小物入れとして使用しています。ガラス皿一枚は、中に汚れがあります。
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