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[最終値下げ] ポケモンカード PSA10 ダークファンタズマ ヒナツ SR
商品番号 R61236513436
商品名

[最終値下げ] ポケモンカード PSA10 ダークファンタズマ ヒナツ SR
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,639 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードポケカPSA10ダークファンタズマ・SRヒナツ極美品です！！値下げ不可です。返品は不可です。商品状態を「目立った傷や汚れなし」にしていますが、素人目線では白かけ、凹み、キズなどはなく状態はいいと思います。査定に出し満額査定でしたが、納得のいく値段にならなかったため出品致しました。発送する際は段ボールで挟みプチプチに梱包して、プチプチの付いた封筒に入れて行います。コンビニ/ATMでの支払いの場合は、購入する前にコメントをお願いいたします。#ポケモンカード#ポケカ#ダークファンタズマ#ヒナツ#SR#sr
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