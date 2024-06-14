フォロー割りセール中!❗　有田焼湯呑４客　中国手描き小皿４枚

ご覧いただきありがとうございます。未使用品です。状態を画像にてご確認いただきの上ご購入お願い致します!お値下げ致しました。♥フォロー5%off♥１万円以上10%off✨御購入前にコメントをお願い致します!素材 磁器サイズ湯呑 高さ約5.5cm 口径約9.2cm 底径約3.8cm皿 直径約15.5cm 高さ約2.5cm



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