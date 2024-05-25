ガラス製ペーパーウェイト　750g　水中花　青い花　蝶2匹　傷多め

ガラス製ペーパーウェイト 750g 水中花 青い花 蝶2匹 傷多め傷を画像でご確認ください。メーカー・製造年・製造地 不明重さ 750g直径 83mm高さ 83mm即購入大歓迎です。パート勤務のため、曜日や時間帯によってご購入後のメッセージの返信に時間がかかることがあります。また、日中にご購入頂いても翌日の発送になることがあります。都合によってゆうゆうメルカリ便をらくらくメルカリ便に変更する場合があります。郵便局／コンビニ受け取りをご希望の場合は購入後、間をおかずにメッセージ欄からお知らせ下さい。種類...その他素材...ガラステイスト...エレガント、ナチュラル高さ...～19.9cm



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