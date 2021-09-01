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カエルの置物
商品番号 V75704057207
商品名

カエルの置物
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,833 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リアルな蛙の親子が可愛いですね手に引っ掛けてあるランタンはボタン電池を2個入れると光るらしいですが試していませんスイッチ式です箱にしまったままだったのですが最初からなのか欠けが一箇所ありました目立たない場所だとは思います箱は汚くなってしまってるので他の物で梱包します高さ23底面幅最大16そこまで重くないです
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