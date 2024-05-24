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RELOOP SPIN専用カスタムパーツ/JDDX2R-SP
商品番号 C93602589863
商品名

RELOOP SPIN専用カスタムパーツ/JDDX2R-SP
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RELOOPSPIN専用カスタムパーツです。動作確認済み。使用頻度1時間もありません。カスタムフェーダーは純正フェーダーに比べて切れが全然違い、2クリックフレアやクラブスクラッチも音が切れます。配送は宅急便コンパクトを予定していますので、箱から取り出し、箱は畳んで一緒にお送りします。サウンドハウス参考価格:¥13,750JesseDeanDesigns/RELOOPSPIN専用カスタムパーツ/JDDX2R-SPUSカリフォルニアにてDJ機器のカスタマイズを専門に行っているJesseDeanDesignsよりポータブルレコードプレイヤーRELOOPSPIN専用の交換フェーダーが登場！磁気センサー非接触回路によりフェーダー内部の定期的なメンテナンス\u0026クリーニングは不要。フェーダーステムを2本のレール（バー）で固定するデュアルレールスライダー構造は高い耐久性とスムーズなフェーダーアクションを約束します。
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