新品★輸入ポスター★アンリ・マティス★お洒落インテリア01

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アンリ・マティスの低木シリーズ、Le Platane ,プラタナス,北欧 ... アンリ・マティスの低木シリーズ、Le Platane ,プラタナス,北欧 ...



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額縁付き] アンリ・マティス「青い鳥」アートポスター ナチュラル ... 額縁付き] アンリ・マティス「青い鳥」アートポスター ナチュラル ...

■アーティストHENRIMATISSE■タイトルREDINTERIORWITHDISPLAY(1947)■サイズ62x92(cm)フランス人アーティスト、アンリ・マティス（1869-1954）の作品『Redinteriorwitharrangement』（1947年）を使用した記念ポスターです。アンリ・マティスは絵画で最もよく知られているが、彫刻、版画、そして晩年の4年間は切り絵やコラージュも手がけています。1900年代で最も影響力のある芸術家の一人であり、モダンアートの形成者の一人として多くのアーティストに影響を与えています。「世界一美しい美術館」と称される、デンマークの首都コペンハーゲンにあるルイジアナ近代美術館で限定制作されたポスターです。併設されたルイジアナデザインブティックから取り寄せた正規品です。ポスターのみの出品です。フレームは付属致しません。北欧 インテリア アートポスター 海外ポスター 輸入ポスター 現代アート アンリマティス アンティーク 印刷物 コレクション 絵画テイスト...北欧,モダン主な素材...紙製