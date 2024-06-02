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新品★輸入ポスター★アンリ・マティス★お洒落インテリア01
商品番号 P11911063749
商品名

新品★輸入ポスター★アンリ・マティス★お洒落インテリア01
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■アーティストHENRIMATISSE■タイトルREDINTERIORWITHDISPLAY(1947)■サイズ62x92(cm)フランス人アーティスト、アンリ・マティス（1869-1954）の作品『Redinteriorwitharrangement』（1947年）を使用した記念ポスターです。アンリ・マティスは絵画で最もよく知られているが、彫刻、版画、そして晩年の4年間は切り絵やコラージュも手がけています。1900年代で最も影響力のある芸術家の一人であり、モダンアートの形成者の一人として多くのアーティストに影響を与えています。「世界一美しい美術館」と称される、デンマークの首都コペンハーゲンにあるルイジアナ近代美術館で限定制作されたポスターです。併設されたルイジアナデザインブティックから取り寄せた正規品です。ポスターのみの出品です。フレームは付属致しません。北欧　インテリア　アートポスター　海外ポスター　輸入ポスター　現代アート　アンリマティス　アンティーク　印刷物　コレクション　絵画テイスト...北欧,モダン主な素材...紙製
http://narcologia.ru/goods/Taipei758171.html
http://narcologia.ru/goods/stair428500.html
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