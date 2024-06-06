『アキうー特価』　弥左ヱ門　花瓶

特記:無し付属:無し(本体のみ)縦横10cm、高さ21.5cm。弥左ヱ門窯（1804年〜)(ゴールドイマリ、アリタポーセリンラボ)古くから続く有田焼の名門で、かつては『ゴールドイマリ』として海外への輸出も盛んでした。古伊万里の復興や海外に日本の文化を広く伝えたことで、世界中で高い評価を得ていました。しかし、円相場の変動に耐えきれず衰退の危機に瀕することになります。今現在は、七代目弥左ヱ門(松本哲)により、現代のライフスタイルに合ったモダンな有田焼『アリタポーセリンラボ』が誕生しました。日本の四季を描いた『JAPAN』シリーズが人気を博し、再び高い評価を得るようになっています。【60サイズ以上：他60サイズと同梱で2個目から500円引き】(管理NO.Ⅳーひ08)(N30610)(商品NO.1221)アキうー特価‼29800円→28200円のご奉仕。



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