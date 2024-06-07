バニキンズ 甲板長 フィギュリン 置物 ロイヤルドルトン

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バニキンズ甲板長“BOATSWAIN”DB323THESHIPMATESCOLLECTIONロイヤルドルトンRoyalDoultonBunnykins置物フィギュリンフィギュアバニキンズの船の仲間たちコレクションのフィギュリンです。陶器製の置物です。高さ12cm大体の目安として御考え下さい。傷や欠けはなく、大変きれいな状態です。箱には経年による擦れなどあります。画像にてご確認ください。細かい所まで気になさる方はご購入ご遠慮ください。ヴィンテージ品とご理解の上よろしくお願いいたします。単品での値下げ交渉はご遠慮ください。おまとめで送料分値引きさせていただきますので、コメントをお願いいたします。