ノリタケ 露染 深小鉢 5客セット

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ご覧頂きましてありがとうございます。ノリタケ露染深小鉢５客セット生産終了している希少品です。出品のため開封した自宅保管品になります。箱付きで梱包させて頂きます。ご理解の程よろしくお願い致します。露染シリーズで他にも出品しております。カラー···ホワイト種類···煮物椀素材···陶磁器