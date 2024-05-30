ノリタケ 露染 深小鉢 5客セット

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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。ノリタケ露染深小鉢５客セット生産終了している希少品です。出品のため開封した自宅保管品になります。箱付きで梱包させて頂きます。ご理解の程よろしくお願い致します。露染シリーズで他にも出品しております。カラー···ホワイト種類···煮物椀素材···陶磁器
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http://narcologia.ru/goods/tenet457663.html
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ノリタケ 露染 小皿、深小鉢ペアセット 【器道楽】
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