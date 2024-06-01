フランフラン 造花 アートフラワー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらはフラワー/ガーデンです。最長82.5cmの背の高い造花のセットです。3セットをひと束で花瓶に入れて飾っておりました。小さい子供がいるので、この度手放すこととなりました。飾っているだけでしたので傷や汚れは見当たりませんが、見落としのホコリ等ございましたらすみません。インテリアフラワーバラグリーンイエローご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#mareインテリア
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