フランフラン 造花 アートフラワー

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ご覧いただきありがとうございます。こちらはフラワー/ガーデンです。最長82.5cmの背の高い造花のセットです。3セットをひと束で花瓶に入れて飾っておりました。小さい子供がいるので、この度手放すこととなりました。飾っているだけでしたので傷や汚れは見当たりませんが、見落としのホコリ等ございましたらすみません。インテリアフラワーバラグリーンイエローご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#mareインテリア