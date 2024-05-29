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商品詳細
ご覧いただいてありがとうございます。床の間に、ガラスケースに入っていて飾っていました。経年になりますが、キズなく美品です。綺麗な優しいお顔だちした博多人形で、吸い込まれそうな目の表情です。また、どこかで飾って頂ければ、嬉しいでです。ケースだけでも、1万円はする大きさで、送料140㎝サイズになると思います。プチプチなどで、丁寧に梱包いたしますが、破損の保証はできません。ご理解の上ご購入ください。サイズ:人形約高さ約34㎝横18㎝奥行20㎝ぐらい台33㎝の六角形ケース:横43㎝×縦43㎝×奥行36㎝種類...その他素材...陶器・磁器テイスト...和風高さ...30～39.9cm
http://narcologia.ru/goods/Adder672175.html
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