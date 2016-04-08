＜1＞銅 Copper ・立方体（大）20×20×20mm ・立方体（小）約10×10×10mm＜2＞真鍮 Brass ・六角錐W30×D27×H27mm ・立方体（小）約10×10×10mm＜3＞アルミニウム Aluminium ・円錐丸直径W30×H30mm ・立方体（小）約10×10×10mm ・気泡立方体約48×48×48mm1990年代に今は無き名古屋アネックス内の東急ハンズで購入。ps；当方は犬猫などペットは飼育していません。タバコも吸いません。グッドラック！よろしくお願いします。



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