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メタル
商品番号 P60126295984
商品名

メタル
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,755 円
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商品詳細

＜1＞銅　Copper　　・立方体（大）20×20×20mm　　・立方体（小）約10×10×10mm＜2＞真鍮　Brass　　・六角錐W30×D27×H27mm　　・立方体（小）約10×10×10mm＜3＞アルミニウム　Aluminium　　・円錐丸直径W30×H30mm　　・立方体（小）約10×10×10mm　　・気泡立方体約48×48×48mm1990年代に今は無き名古屋アネックス内の東急ハンズで購入。ps；当方は犬猫などペットは飼育していません。タバコも吸いません。グッドラック！よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit227686.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome466543.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle627025.html

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