12枚セット 映画 ミッション: インポッシブル ブリキ看板 サビ風なし

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12枚セット（1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15)映画シリーズ《Mission:Impossible/ミッション:インポッシブル》素材:アルミニウム,サイズは約W20ｃｍ×H30ｃｍとなっております。★新品人気映画シリーズのメタルプレートになります！素敵にデコレーション出来ます！ヴィンテージ,レトロのティンプレート（ブリキ看板）でインテリア用のメタルプレート雑貨になります！デザイン性が高いので、お部屋のインテリアはもちろんお店のデコレーションやガレージサインにも最適で、 取り付けも簡単に出来ます！プレゼントにも必ず喜ばれます！お客様のセンスで貼ったり立てかけたり飾ったり、自由にどこにでもお使いいただけます！人気インテリアブランド【Y8】（ワイエイト/Young Eight) の商品になります！★サビ風なしとサビ風あり（サビ模様はデザインで、実際はサビておらず新品になります。）の2種類あります。違う種類もご用意ございます！お気軽にお問い合わせください！#MISSION_IMPOSSIBLE#ミッション:インポッシブルシリーズ#イーサン・ハント#Ethan_Hunt#EthanHunt#トム・クルーズ#ミッションインポッシブル#シリーズ#Tom_Cruise#TomCruise#M:I-2#M:i:III#ゴースト・プロトコル#ローグ・ネイション#フォールアウト#デッドレコニング #映画#アンティーク風 #ヴィンテージ風#インテリア #小物 #ファミリー#ブリキ板 #メタルプレート #ホーロー #琺瑯#アメリカ #ハリウッドスター#雑誌風 #マガジン #magazine #デザイン#映画グッズ #ブリキ看板#レトロデザイン #映画マニア #車 #カー #アクション#デコレーション#デザイン#新品