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- 天然石 天河石(アマゾナイト)の亀の置物です。レイキ！スピリチュアル！縁起物！
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商品詳細
天然石天河石(アマゾナイト)の亀の置物です。サイズは約85㍉×65㍉275gのビッグサイズです。硬度6.5レイキ！スピリチュアル！縁起物！宜しくお願いいたします。津軽錦石に魅せられて30年天然石の素晴らしさを貴方に!古物商販売既得済！
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