Ukraina Toys ウクライナトイ　もみの木

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商品詳細
UkrainaToysウクライナトイallaliveオールアライブもみの木サイズ（公式サイト上）：約16.5cm素材：アルダーウッド亜麻仁油仕上げウクライナで丁寧に作られた玩具です。とろけるようなすべすべの触感が特徴的なブランドです。オークリエイトさんで購入後、使用せず保管しておりました。オストハイマー（ostheimer）やドイツ（ザイフェンなど）の木のおもちゃとも相性良く遊んだり、飾っていただけると思います。木のおもちゃ木製玩具置物オブジェごっこ遊び
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