昭和レトロ 郷土玩具 奈良県 檀原焼 琉球古典焼 黒田壺中 天平人形 陶器 置物

とても貴重で希少な琉球古典焼の制作者、壺中作の天平人形。一見沖縄とは無関係の焼物に思われるかもしれないが、これが古典焼と同じ技法で作られている。勿論デザインも沖縄とはまったくの無関係だが、古典焼史を語るにはなくてはならい本当に貴重な作品。壺中は、昭和１４、５年に沖縄を去り、生まれ故郷の奈良県橿原市畝傍山に帰った。とても古いものですので、かけや色の剥がれがありますが、とても味のある置物だと感じる。色が剥離している土を見ると、沖縄壺屋独特の土である事がわかる。床の間や玄関、飾り棚などに飾ると、その趣に安らぎさえ感じるとても良い人形である。私も長年これを飾り棚に飾っていたが、本当に良い人形であった。古典焼ファンはもとより、人形コレクターの方にも是非持って頂きたい。高さ26.4奥行13幅11(cm)カラー···グリーン種類···彫像・胸像素材···陶器・磁器テイスト···モダン、和モダン、和風高さ···20～29.9cm



昭和レトロ 郷土玩具 奈良県 檀原焼 琉球古典焼 黒田壺中 天平人形 ...



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