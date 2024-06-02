シトリン　フリーフォーム(ポイント)



フリーフォーム（天然未着色レインボーファントムシトリン1 ...



ガーデン入り◎シトリン（黄水晶） フリーフォーム12◇ Citrine ...



シトリン フリーフォーム | asumilestone



フリーフォーム（天然未着色レインボーファントムシトリン1 ...



シトリン フリーフォーム | asumilestone



スモーキーシトリン フリーフォーム14◇ Smokey Citrine ◇天然石 ...



フリーフォーム（天然未着色レインボーファントムシトリン1 ...



Amazon.co.jp: 1pc スピリチュアル石化ポリッシュシトリンフリー ...



ルチル入り◎スモーキーシトリン フリーフォーム12◇ Smokey Citrine ...



シトリン フリーフォーム | asumilestone



【動画】宝石質シトリンAAA フリーフォーム 片面ローズカット 1連（18粒）



シトリン フリーフォーム | asumilestone



シトリン（黄水晶） フリーフォーム13◇ Citrine ◇ 天然石・鉱物・パワーストーン | Kamoku［カモク］インテリア天然石・鉱物のネットショップ powered by BASE



フリーフォーム（天然未着色レインボーファントムシトリン1 ...



シトリン フリーフォーム | asumilestone

ご覧いただきありがとうございます！シトリンのフリーフォーム(ポイント)になります。※横…約4cm、高さ…6cm、幅…約3cm※産地…ブラジル※非加熱フリーフォームですが自立するのでポイントやタワーのように置いていただくのがおススメです♡うっすらシトリンで、とにかく綺麗です！中に黒い小さな内包物(恐らくトルマリン)が入ってます、下の方はクラックや内包物でワイルドに、上の方は透明感で美しい…磨きも良く、傷もない美品で、出品をためらう程でした！虹もでます☆実物はもっと良いです(\u003e_\u003c)仕入れたまま使用していない新品になります。ご検討よろしくお願い致します。※天然石特有の石目等ある場合がございます。写真をよくご確認いただき、ご理解した上でご購入をお願いいたします。神経質な方はご遠慮下さい。