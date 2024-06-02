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シトリン　フリーフォーム(ポイント)
商品番号 Q36788634998
商品名

シトリン　フリーフォーム(ポイント)
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！シトリンのフリーフォーム(ポイント)になります。※横…約4cm、高さ…6cm、幅…約3cm※産地…ブラジル※非加熱フリーフォームですが自立するのでポイントやタワーのように置いていただくのがおススメです♡うっすらシトリンで、とにかく綺麗です！中に黒い小さな内包物(恐らくトルマリン)が入ってます、下の方はクラックや内包物でワイルドに、上の方は透明感で美しい…磨きも良く、傷もない美品で、出品をためらう程でした！虹もでます☆実物はもっと良いです(\u003e_\u003c)仕入れたまま使用していない新品になります。ご検討よろしくお願い致します。※天然石特有の石目等ある場合がございます。写真をよくご確認いただき、ご理解した上でご購入をお願いいたします。神経質な方はご遠慮下さい。
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