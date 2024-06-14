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INTERMEZZO インターメッツォ メンズ マフラー 無地 オフホワイト
商品番号 S63965928556
商品名

INTERMEZZO インターメッツォ メンズ マフラー 無地 オフホワイト
ブランド名 インターメッツォ
特別価格 税込 1,603 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪(*^^*)〜アパレルshopkame〜#kameのお洋服men（メンズ）#kameのお洋服all（レディース＆メンズ）↑↑お洋服たくさん出品しております♫♫フォロー割引まとめ買い割引ございますお気軽にコメントくださいませ·͜·♡--------------------------------●ブランドINTERMEZZOインターメッツォマフラー●サイズ：幅約28cm長さ　約146cm＊素人の平置き採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラー：オフホワイト写真と色味が異なる場合がございます。ご了承下さい。●状態：古着ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。発送は防水圧縮梱包になります。（シワが気になる方はご遠慮下さい）リサイクル資材を使用してお送りする場合がございます。らくらくメルカリ便とゆうゆうメルカリ便を変更させて頂く場合があります。ご都合が悪ければ、ご購入前にお知らせ下さい。※簡易梱包、送料節約にご協力お願い致します。☆☆その他の商品はこちらから。#kameの商品リスト柄・デザイン···無地カラー···オフホワイト
http://narcologia.ru/goods/recuperation190221.html
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