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TOMFORD 長財布　パイソン
商品番号 H51398557667
商品名

TOMFORD 長財布　パイソン
ブランド名 トムフォード
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新しい財布を買ったのでお譲りしますお札も小銭もカードもたくさん入ります鱗が剥がれかけてきているところがありますが、まだまだこれからの品物です。
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