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期間限定　COMME des GARCONS ハートロゴ カットソー
商品番号 X96048998233
商品名

期間限定　COMME des GARCONS ハートロゴ カットソー
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【購入先】国内プレイコムデギャルソン正規店舗(確実正規品)【サイズ】XXLサイズ【カラー】ブラック(ブラックハート)【素材】コットン100％【状態】新品/未使用新品、未使用、袋から開けていません。黒生地に黒のワッペンタイプになります。こちらは期間限定での出品となります。サイズXXL着丈76身幅59肩幅54ーーーーーーーーコムデギャルソンTシャツギャルソンハート長袖シュプリームコンバースCDG半袖パーカーシャツノースフェイスメンズレディースカラーブラック袖丈半袖柄・デザインプリント（ロゴなど）ネックUネック季節感春、夏、秋、冬柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/procurement888433.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring837696.html
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