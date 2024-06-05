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- US【オジーオズボーン ヘヴィメタル バンT バンド】Tシャツ メンズ2XL
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商品詳細
古着を中心に販売しております。☆フォロー割引も❗️（詳細はプロフィール、下記に記載）他にも様々なアイテムを出品しております♪→#古着屋monet（古着屋モネ)→#monet_Tshirt（Tシャツ)☆US古着☆【オジーオズボーンヘヴィメタルロックTバンTバンドツアー】半袖Tシャツブラックメンズ2XLイギリスのロックバンドBlackSabbath（ブラックサバス）を率いたヘヴィメタル界の帝王と言われる”オジーオズボーン”のツアーTシャツ☆使用感の少ない良品です！———————————————【サイズ】メンズ2XL程（USXL）【カラー】ブラック【詳細サイズ】肩幅:約52cm身幅:約63cm着丈:約73cm袖丈:約20cm※素人採寸なので参考程度にお願い致します。【コンディション】・クリーニング済み。・多少の使用感はありますがダメージのほとんどない良品です。———————————————★コメントなしの即決OKです。★質問があればお気軽にコメントを♪★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。———————————————☆お得な【フォロー割引】しております☆●10,000円以上→300円引き●5,000円以上→200円引き●2,000円以上→100円引きぜひご利用ください♪※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください！※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。
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