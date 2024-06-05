ルイヴィトン タイガ オーガナイザー アトール 長財布

♢商品詳細♢・ルイヴィトン/LOUISVUITTON・タイガジッピーオーガナイザーアトール・セカンドバッグハンドバッグ・ブラック長財布トラベルケース【シリアル番号】MI0075【仕様】オープンポケット×5、チャックポケット×1、カード入れ×12【サイズ】タテ14.5cm×ヨコ27cm×マチ2cm、持ち手13cm【カラー】ブラック黒ノワール【素材】レザー【付属品】なし【購入先】古物商許可証必須の中古ブランド市場(真贋鑑定済み）【コンディション】金具部分に使用感や角擦れはございますが、破れはなくまだまだ長くお使い頂ける状態です商品一覧についてもこちらからどうぞ#comfyricaのショップ※注意事項写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がございます識別番号 5190018



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