美品　メンズネクタイ　レッド

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ブリオーニのネクタイです。パープル、ネイビー、どんなスーツでも合わせやすい上品なデザインです。素材はシルク100%でイタリア製です。着用回数、数回の美品です。DrakesドレイクスTieyourtieタイユアタイfiorioフィオリオFrancoBassiフランコバッシLUIGIBORRELLIルイジボレッリNickyニッキーDominiqueFranceドミニクフランスItaloFerrettiイタロフェレッティDanielダニエルGucciグッチPRADAプラダFENDIフェンディGIORGIOARMANIジョルジオアルマーニErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニアVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドPaulSmithポールスミスBeamsFビームスエフUnitedArrowsユナイテッドアローズMaker’sShirt鎌倉鎌倉シャツFAIRFAXフェアファクス等お好きな方にオススメです。よろしくお願いいたします。カラー···レッド