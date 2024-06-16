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美品　メンズネクタイ　レッド
商品番号 B60343327026
商品名

美品　メンズネクタイ　レッド
ブランド名 ブリオーニ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブリオーニのネクタイです。パープル、ネイビー、どんなスーツでも合わせやすい上品なデザインです。素材はシルク100%でイタリア製です。着用回数、数回の美品です。DrakesドレイクスTieyourtieタイユアタイfiorioフィオリオFrancoBassiフランコバッシLUIGIBORRELLIルイジボレッリNickyニッキーDominiqueFranceドミニクフランスItaloFerrettiイタロフェレッティDanielダニエルGucciグッチPRADAプラダFENDIフェンディGIORGIOARMANIジョルジオアルマーニErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニアVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドPaulSmithポールスミスBeamsFビームスエフUnitedArrowsユナイテッドアローズMaker’sShirt鎌倉鎌倉シャツFAIRFAXフェアファクス等お好きな方にオススメです。よろしくお願いいたします。カラー···レッド
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