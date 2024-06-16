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［美品］LOEWE PUZZLE 二つ折り財布 限定カラー ロエベ パズル
商品番号 U88213447660
商品名

［美品］LOEWE PUZZLE 二つ折り財布 限定カラー ロエベ パズル
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 9,366 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOEWEPUZZLE二つ折り財布限定カラーロエベパズル折りたたみ財布スペイン出張にて購入しましたが、もったいなくてあまり使えず、綺麗です^_^写真4枚目の、曲がり角のみ、やや使用感がありますが、それ以外は多少の使用感のみだと思います。上質な皮と、配色。女性ウケがとても良かったです。女性が持っても良さそうです。公式ボックス、保存袋付き。定価　70,000円くらいで購入サイズ　約9.5cmx10.5cmすり替え防止のため、お戻し不可。よろしくお願いします。カラー···オレンジ、茶色財布形···二つ折り素材···本革
http://narcologia.ru/goods/plaque780607.html
http://narcologia.ru/goods/update226395.html
http://narcologia.ru/goods/peroration697415.html
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