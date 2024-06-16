［美品］LOEWE PUZZLE 二つ折り財布 限定カラー ロエベ パズル

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商品詳細
LOEWEPUZZLE二つ折り財布限定カラーロエベパズル折りたたみ財布スペイン出張にて購入しましたが、もったいなくてあまり使えず、綺麗です^_^写真4枚目の、曲がり角のみ、やや使用感がありますが、それ以外は多少の使用感のみだと思います。上質な皮と、配色。女性ウケがとても良かったです。女性が持っても良さそうです。公式ボックス、保存袋付き。定価 70,000円くらいで購入サイズ 約9.5cmx10.5cmすり替え防止のため、お戻し不可。よろしくお願いします。カラー···オレンジ、茶色財布形···二つ折り素材···本革
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