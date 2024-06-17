未使用品含　maker'sShirt鎌倉 ネクタイ２本 茶系 無地レジメン

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商品詳細
［MakersShirt鎌倉ネクタイ２本］ダークブラウン無地 （未使用品） シルク100％ 日本製ハンドメイド 全長148c大剣8.0cベージュ✕エンジレジメン（着用一回） シルク100% 日本製ハンドメイド全長153c大剣8.0c・２本ともよい状態です・コンパクトに発送いたしますが 極力、シワに注意いたします
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http://narcologia.ru/goods/preference77238.html
ネクタイ(ブラウン系): メンズ｜メーカーズシャツ鎌倉 公式通販
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