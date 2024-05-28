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エルメス 刻印 Hバックル リバーシブル コンスタンス レザー ベルト
商品番号 U20493240256
商品名

エルメス 刻印 Hバックル リバーシブル コンスタンス レザー ベルト
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 8,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESエルメス刻印ゴールドHバックルリバーシブルコンスタンスレザーベルトです。メンズカラー：グリーン×ブラウン幅約3cm全長約86cm幅約3cmバックルトップから穴まで約85cm（調節可能）使用感、ひび割れ、擦れ剥がれがあります。神経質な方は入札をお控えください。鑑定済み確実正規品ですので、ご安心ください。よろしくお願いいたします。
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