CHROME HEARTS クロムハーツセメタリークロスレザートラッカーキャップ

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商品詳細
☆ご覧頂きありがとうございます☆こちらの商品は全て新品未使用です(^^)\u003c商品詳細\u003eCHROMEHEARTSクロムハーツセメタリークロスレザートラッカーキャップになりますレザーをふんだんに使用した非常に豪華なレザーキャップです。ブラックで統一したボディにシルバーパーツが非常に映える、個人的には過去のキャップの中で一番デザインが良いと思います。クロムハーツのマティボーイのトラッカーキャップです!【サイズ】 53-60海外ノベルティ品にご理解のある方のみご購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/Persia372888.html
http://narcologia.ru/goods/influenza815693.html
http://narcologia.ru/goods/cotton565561.html
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