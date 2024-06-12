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CHROME HEARTS クロムハーツセメタリークロスレザートラッカーキャップ
商品番号 L91069000536
商品名

CHROME HEARTS クロムハーツセメタリークロスレザートラッカーキャップ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご覧頂きありがとうございます☆こちらの商品は全て新品未使用です(^^)\u003c商品詳細\u003eCHROMEHEARTSクロムハーツセメタリークロスレザートラッカーキャップになりますレザーをふんだんに使用した非常に豪華なレザーキャップです。ブラックで統一したボディにシルバーパーツが非常に映える、個人的には過去のキャップの中で一番デザインが良いと思います。クロムハーツのマティボーイのトラッカーキャップです!【サイズ】　53-60海外ノベルティ品にご理解のある方のみご購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/Persia372888.html
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