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POLAR HAPPY SAD TEE 希少 ポーラー Tシャツ ホワイト 白
商品番号 M66292202483
商品名

POLAR HAPPY SAD TEE 希少 ポーラー Tシャツ ホワイト 白
ブランド名 ポーラースケートカンパニー
特別価格 税込 4,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

POLARSKATECO.HAPPYSADTEEポーラーの激レアTシャツです。大きなバックプリントがインパクトを与えた一着。今では見ることのなくなった希少なTシャツになります。正規店で購入した商品になります。１００％本物です。ご安心下さい。USEDですが大切に保管していた商品です。若干の着用はありますが目立つようなダメージはありません。なお、一度人の手に渡ったものになりますので、使用感に敏感な方や、状態評価に神経質な方はご遠慮下さい。サイズ　(Ｍ)　着丈（首の後ろの襟下から採寸）約７２cm,身幅(脇下から採寸)約４９cm,肩幅約４６cm,袖丈（肩から採寸）約２１cm。※素人採寸なので、多少の誤差はお許し下さい。カラー　(ホワイト)PolarSkateHAPPYSADTEEポーラースケートスケーター激レア初期
http://narcologia.ru/goods/rouge245510.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle540425.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial917516.html
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