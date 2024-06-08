ボッテガヴェネタ カードケース

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商品詳細
買った当時は6万位の物です。3年位使いました。カードは15枚入ります。隠しポケットが5箇所あります。カードが多い方、カードを別で持ちたい方にオススメです！擦れは少々ありますが目立つ様な傷はありません。#ボッテガヴェネタ#BOTTEGAVENETA#カードケース#カード入れ財布形...二つ折りカラー...ブラック素材...本革
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