

メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ



メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ



メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ



メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ



メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ



メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ



メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ



メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ



メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ



メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ



メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ



メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ



メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ



メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ



メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ

購入し1度着用後クリーニングに出し保管してました。※タグはスタンプにて隠してあります。定価6万程でした サイズ縦 28横 109素材ナイロン100%中綿:ポリエステル100%madein ITALY色 ブラックアイテム説明穴に通して固定するタイプのスカーフ。絶妙なボリューム感が首元にアクセントを与えてくれるデザインです。バックにはブランドおなじみの4本ステッチをあしらい上品にブランドをアピールしています。奥行のある色合いや絶妙な長さなど、メゾンのこだわりが散りばめられた逸品。ご自身用にはもちろん、大切な方へのギフトにもお薦めです。【素材・風合い】さらりとした肌触りのリサイクルナイロンを採用。中綿には軽量かつ保温性に優れたポリエステルを充填しています。【ブランド解説】ベルギー生まれのデザイナー、マルタン・マルジェラが創始したフランス発のラグジュアリーブランド「MAISONMARGIELA（メゾンマルジェラ）」。ファッション業界において、世界三大校に数えられる名門、アントワープ王立芸術アカデミーを卒業した同氏は、ジャン・ポール・ゴルチエの下でアシスタントデザイナーを務めた後、1988年に自身の名を冠したブランド「メゾン・マルタン・マルジェラ」を設立しました。デビューは翌年春夏のパリコレ。その常識を覆す大胆な柄・デザイン···無地カラー···ブラック