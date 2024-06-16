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メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ
商品番号 P78802306452
商品名

メゾンマルジェラ Maison Margiela マフラー ナイロンスカーフ
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 22,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入し1度着用後クリーニングに出し保管してました。※タグはスタンプにて隠してあります。定価6万程でした　　　　　　サイズ縦　28横　109素材ナイロン100%中綿:ポリエステル100%madein　ITALY色　ブラックアイテム説明穴に通して固定するタイプのスカーフ。絶妙なボリューム感が首元にアクセントを与えてくれるデザインです。バックにはブランドおなじみの4本ステッチをあしらい上品にブランドをアピールしています。奥行のある色合いや絶妙な長さなど、メゾンのこだわりが散りばめられた逸品。ご自身用にはもちろん、大切な方へのギフトにもお薦めです。【素材・風合い】さらりとした肌触りのリサイクルナイロンを採用。中綿には軽量かつ保温性に優れたポリエステルを充填しています。【ブランド解説】ベルギー生まれのデザイナー、マルタン・マルジェラが創始したフランス発のラグジュアリーブランド「MAISONMARGIELA（メゾンマルジェラ）」。ファッション業界において、世界三大校に数えられる名門、アントワープ王立芸術アカデミーを卒業した同氏は、ジャン・ポール・ゴルチエの下でアシスタントデザイナーを務めた後、1988年に自身の名を冠したブランド「メゾン・マルタン・マルジェラ」を設立しました。デビューは翌年春夏のパリコレ。その常識を覆す大胆な柄・デザイン···無地カラー···ブラック
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