Nicetime 長場雄コラボ KAVU キャップ

NicetimeナイスタイムLessButBetter60/40StrapCap『NicetimeMountainGallery』の3周年を記念し、アーティスト長場雄氏とコラボレーションした限定アイテムです。通常のKavuと異なり、シックで大人が使いやすいキャップです。人気で即完していたので、探していた人も多いのではないでしょうか。■サイズ:頭周り:58-60cm、ツバ:6.5cm、高さ:12cm■重量:約65g■材質:コットン60%、ナイロン40%長場雄さんの作品を刺繍した、KAVU(カブー)の60/40ストラップキャップ。防水性の高い、コットンとナイロンの混成生地である60/40を採用。シーズン問わず、通年で活躍します。被りがやや深めにデザインされたMADEINNIPPON仕様。ARC'TERYXアークテリクスTHENORTHFACEザノースフェイスノースフェイスSnowPeakスノーピークpatagoniaパタゴニアKAVUカブー OMMNicetimeMountainナイスタイム長場雄アウトドアキャンプトレッキングキャップ