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꧁美品꧂ バーバリーブラックレーベル ネクタイ ノバチェック ストライプ ブルー
商品番号 E18018735448
商品名

꧁美品꧂ バーバリーブラックレーベル ネクタイ ノバチェック ストライプ ブルー
ブランド名 バーバリーブラックレーベル
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪プロフィールや説明文をよく読みご購入お願い致します。✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄--‐✄--‐✄--‐✄◆◇　ブランド　◇◆BURBERRYBLACKLABEL/バーバリーブラックレーベル◆◇　ポイント　◇◆≫ターコイズブルーの高級感と存在感は圧倒的★≫バーバリー定番ノバチェック模様のストライプ★≫可愛く胸元を飾る希少カラーのデザイン★◆◇　コンディション　◇◆目立った傷や汚れ、シミ擦れなく状態も良い美品です。※入念にチェックしておりますが、小さな傷や汚れを見落とす場合が御座います。中古品としてご理解頂き、商品の状態は必ずお写真を見てご判断ください。※気になる点御座いましたらお気軽に質問ください。◆◇　カラー/柄　◇◆ターコイズブルー/ストライプ◆◇　サイズ　◇◆大剣幅↬約8.8cm全長　↬約146cm※正確に測りますが多少の誤差ご了承ください。◆◇　素材　◇◆シルク100%✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄--‐✄--‐✄--‐✄「フォロー☆」「イイネ♡」大歓迎です！➪新しい商品、値引き情報、お得なセール情報など受け取れますのでぜひ‼︎その他ハイブランドで可愛いデザインのネクタイを多数出品しております(˃̵ᴗ˂̵)気になる方はハッシュタグへどうぞ‼︎➪#LEOtie#LEOtieBURBERRYまとめ買い割引により2本目は300円OFF‼︎※まとめ買いされる際は、ご購入前にコメント欄にご希望のネクタイ商品番号をご連絡ください。商品番号：0321
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