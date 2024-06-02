BERGAMONT BRASS WORKS ブラス ベルト バックル ドラゴン

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商品詳細
[サイズ]7.4cm×6.5cm161g[状態]7[説明]ブラス製のバックルです！迫力のあるデザインでカッコ良いです☆使用しないので出品します(*^^*)気軽にコメントしてください♡購入する際は必ずプロフィールを読んでからお願い致します！是非、他の出品物もご覧ください(*´˘`*)#ブラス#真鍮#ドラゴン#龍#バックル#ベルト#ヴィンテージ#アンティーク
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