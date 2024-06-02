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LOUIS VUITTON ルイヴィトン ポルトモネ・ビエ ヴィエノワ がま口
商品番号 I46455972398
商品名

LOUIS VUITTON ルイヴィトン ポルトモネ・ビエ ヴィエノワ がま口
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラウン使用感はそれなりかと思いますが美品だと思います。確実正規品になります。宜しくお願い致します。
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